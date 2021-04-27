Ralli için hazırlıklar sürüyor

Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı, Chase Grup Rallisi olarak 7-8 Mayıs tarihlerinde Zet Karting,Şirinevler,Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek.

Yarışçılar arabalarını test etmeye devam ederlerken,Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu da ralli ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Kuzey Kıbrıs Otomobil Kurumu yarışın zaman çizelgesini ve haritalarını yayınladı.

Chase Grup Rallisi, 7 Mayıs Cumartesi günü saat 10:00’da Kozan’da verilecek olan startla