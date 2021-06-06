Pistin rekortmeni Denner

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otmobil Derneğinin organizesinde dün akşam gerçekleştirilen Cahit Necipoğlu Drag Yarışında Deniz Denner pist rekoru kırdı.
Deniz Denner,9.950 sn’lik derecesi ile kendine ait olan pist rekorunu kırarken, yarışı 10 sn altındaki ilk pilot ünvanını da elde etti. Pandemi koşullarından dolayı yarış sonunda ödül töreni düzenlenmedi.
Kategorilerde alınan dereceler şöyle:
9SN
- Deniz Dener 9.950sn pist rekoru
- Emre Erosal 2. Vasislis Bpd 3. Stellios Bpd
- Cengiz Şerifoğlu 2. Mustafa Tangül 3. Habib Yıldırımlar
- Çağakan Bozalanlar 2. Mülaim Çınarlılı 3. Halil Kadıoğlu
1. Ümit Say 2. Berke Barkut 3. Ali Çıdan
14SN
- Turgut Aşan 2. Bayram Dereci 3. Sezer Ayda
- Sami Ören 2. Fethi Karlankuş 3. Ersin Danacı