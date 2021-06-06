Pistin rekortmeni Denner

Cahit Necipoğlu Drag Yarışında Deniz Denner, 9.950 sn’lik derecesi ile kendine ait rekor ile birlikte pist rekoru kırdı

Deniz Dener 9.950sn pist rekoru

Emre Erosal 2. Vasislis Bpd 3. Stellios Bpd

Cengiz Şerifoğlu 2. Mustafa Tangül 3. Habib Yıldırımlar

Çağakan Bozalanlar 2. Mülaim Çınarlılı 3. Halil Kadıoğlu

Turgut Aşan 2. Bayram Dereci 3. Sezer Ayda

Sami Ören 2. Fethi Karlankuş 3. Ersin Danacı

Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otmobil Derneğinin organizesinde dün akşam gerçekleştirilen Cahit Necipoğlu Drag Yarışında Deniz Denner pist rekoru kırdı.Deniz Denner,9.950 sn’lik derecesi ile kendine ait olan pist rekorunu kırarken, yarışı 10 sn altındaki ilk pilot ünvanını da elde etti. Pandemi koşullarından dolayı yarış sonunda ödül töreni düzenlenmedi.Kategorilerde alınan dereceler şöyle:9SN10SN11SN12SN13SN1. Ümit Say 2. Berke Barkut 3. Ali Çıdan14SN15SN