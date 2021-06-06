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Pistin rekortmeni Denner

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Cahit Necipoğlu Drag Yarışında Deniz Denner, 9.950 sn’lik derecesi ile kendine ait rekor ile birlikte pist rekoru kırdı

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Pistin rekortmeni Denner
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otmobil Derneğinin organizesinde dün akşam gerçekleştirilen Cahit Necipoğlu Drag Yarışında Deniz Denner pist rekoru kırdı.
Deniz Denner,9.950 sn’lik derecesi ile kendine ait olan pist rekorunu kırarken, yarışı 10 sn altındaki ilk pilot ünvanını da elde etti. Pandemi koşullarından dolayı yarış sonunda ödül töreni düzenlenmedi.
Kategorilerde alınan dereceler şöyle:
9SN
  1. Deniz Dener 9.950sn pist rekoru
10SN
  1. Emre Erosal 2. Vasislis Bpd 3. Stellios Bpd
11SN
  1. Cengiz Şerifoğlu 2. Mustafa Tangül 3. Habib Yıldırımlar
12SN
  1. Çağakan Bozalanlar 2. Mülaim Çınarlılı 3. Halil Kadıoğlu
13SN
1. Ümit Say 2. Berke Barkut 3. Ali Çıdan
14SN
  1. Turgut Aşan 2. Bayram Dereci 3. Sezer Ayda
15SN
  1. Sami Ören 2. Fethi Karlankuş 3. Ersin Danacı
 
 
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