Özpaşa: Böyle bir ekibin direktörlüğünü yaptığım için gururluyum

Canben Özpaşa, “Yarışın tüm hazırlıklarını bitirmemize rağmen, yangın ihtimali ile bize engel çıkarıldı. Yarışı kısaltmak zorunda kaldık. Ancak başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bizim işimiz, ekip işidir. Ben de böylesine iyi çalışan bir ekipte direktörlük yaptığım için gururluyum.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK)sportif direktörü Canben Özpaşa,2021 Basel Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan iki günlükChase Grup Rallisi sorasında değerlendirmelerde bulundu.

Canben Özpaşa’nın değerlendirmeleri şöyle:

“Chase Rallisinde150 kişigörev aldı. Kapalı bir odadan yönettiğimiz bu ekip organizasyonu başarıyla tamamladı. Kendilerine teşekkür ederim.

2 ay boyunca Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası için hazırlandık. İlk 2 yarışın tüm hazırlıklarını bitirmemize rağmen, daha önce anlaşmış olduğumuz çiftçiler bizim tüm güvenli hazırlıklarımızı göz ardı ederek yangın ihtimali ile engel çıkardılar. Bu nedenle de yarışı kısaltma zorunda kaldık. Ancak başarılı bir organizasyon gerçekleştirdik. Bir işi hiç bir zaman bir kişi başaramaz. Hele böylesi büyük bir işi hiç başaramaz. Bizim işimiz ekip işidir. Ben de böylesine iyi çalışan bir ekipte direktörlük yaptığım için gururluyum.

Chase Rallisindearaç takip sistemleri ile yarışçıları an ve an takip ettik. Hem kurum sitesinden hemde ewrc sitesinden canlı olarak dereceleri yayınladık.Böylelikle motorspor severlerin yarışı daha yakından takip etmesini sağladık.

Şampiyonanın ikinci yarışının etapları için daha önlemli çalışmalar içerisindeyiz. Hiç aramız yoktur. Bu nedenle de çalışmaya ve en iyisini yapmaya devam edeceğiz.Önümüzdeki yarışlarda ralliyi daha yakınlara, şehir içlerine getirmeyi planlamaktayız.

Umarım o zamana kadar pandemi kısıtlamaları da kalkar.Bu olduğu takdirde tam anlamıyla gerçek bir ralli yapabiliriz.”

