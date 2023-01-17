Offroadcular Ahmet Altındağlı anısına yarışacak

Bu yıl 5. cisi düzenlenecek Ahmet Altındağlı Anı Yarışı 29 Ocak 2023 tarihinde Gönyeli Türkeli arası Akdağ Tepeleri bölgesinde yapılacak

Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği ile Dağ-Çamur Offroad Derneği’nin ortak düzenleyeceği Ahmet Altındağlı Anı Yarışı Offroad ve Sprint etkinliğinde28 Ocak 2018 tarihinde geçirdiği trafik kazası sonucunda genç yasta hayatını kaybeden Ahmet Altındağlı bir kez daha anılmış olacak.Bu yıl 5. cisi düzenlenecek Ahmet Altındağlı Anı Yarışı 29 Ocak 2023 tarihinde Gönyeli Türkeli arası Akdağ Tepeleri bölgesinde yapılacak.Sprint ve Offroadoyunları adı altında iki kategoride yapılacak Ahmet Altındağlı Anı Yarışı etkinliğinde amatör grupta mücadele edecek olan katılımcılar için kayıtların başladığı bildirildi.Bol çamurlu ve bol adrenalinlibu organizasyon mükemmel bir etapta gerçekleşmesi bekleniyor. Yarışlara kayıt yapmak isteyenlerin 0533 834 06 84 numaralı telefona ulaşarak kayıt yapabilecekleri belirtildi.