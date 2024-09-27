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Offroad heyecanı Alagadi bölgesinde yaşanacak

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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği’nin (KKORD) Kyrenia Offroad Derneği (KYOFF) ile ortaklaşa organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nda sezonun üçüncü yarışı 29 Eylül 2024 Pazar günü “Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint 2024” adıyla yapılıyor

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Offroad heyecanı Alagadi bölgesinde yaşanacak
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Kuzey Kıbrıs Offroad Derneği (KKORD) ve Kyrenia Offroad Derneği’nin (KYOFF) organize ettiği 2024 Offroad Şampiyonası’nın ertelenen üçüncü yarışı, 29 Eylül 2024 Pazar günü, Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency sponsorluğunda Alagadi bölgesinde yapılacak Hüdan Kardeşler Anı Offroad Rally Sprint Yarışı ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezon da güç birliği yapma kararı alan Offroad derneklerimizin ortaklaşa organize ettikleri şampiyonanın üçüncü yarışında görev KKORD’nin.
29 Eylül 2024 Pazar sabahı saat 11.00’de Esentepe’de bulunan Sun Valley Resort & Residency önünde yapılacak seremoni ile başlayacak olan yarışta ekipler yaklaşık 8,5 kilometre uzunluğunda hazırlanan etabı biri deneme olmak üzere üçer kez geçecekler. Deneme etabı 11.20’de, ilk etap 12.15’de ve ikinci etap 13.10’da start alacak.
13 EKİP MÜCADELE EDECEK
Baştaşlar Sun Valley Resort & Residency ana sponsorluğu yanı sıra Güven Sigorta, Gelengül Production, Avese Reklam ve damalıbayrak.net’in de katkılarıyla yapılacak olan yarışa 3 sınıfta toplam 13 ekip kayıt yaptırdı. Araçlarının motor hacimlerine göre ayrılan sınıflarda 3 ekip Sınıf T3’de ve 8 ekip Sınıf T4’de mücadele ederken, 2 ekip de SSV sınıfında UTV araçlarıyla mücadele edecek.
 
Ralli Kayıt Listesi:
                No.        Pilot       Co-Pilot               Araç       Sınıf
1             1             Hasan Reyhan   Niyazi Yorgancıoğlu        Mitsubishi Pajero            T3
2             2             Musa Ersoy        Ramadan Kıral   Tomcat T4
3             3             Göksel Macila   Buğra Tabak       Mitsubishi Pajero            T4
4             4             Soyer Arseven  Hasan Reyhan   Mitsubishi Pajero            T4
5             5             Halim Kahveciler              Ramadan Uzun Nissan Patrol     T3
6             6             Zühtü Cumalıgil                Kemal Hüdasoy                Nissan Patrol     T4
7             7             Serkan Bolçocuk              Ömer Yıldız         Range Rover Evoque     T4
8             8             Hakan Kofalı      Mehmet Karzaoğlu        Tomcat T4
9             9             Niyazi Bedel       Mehmet Boşnak             Land Rover         T4
10           10           Argun Çağıl         İrfan Topcu        Tomcat T4
11           11           Ahmet Baştaş   Ahmet Gürün   Mitsubishi Pajero            T3
12           12           Tolga Güllü         Asrın Şevketoğlu             Canam Maverick             SSV
13           14           Edim Macila       Güner Şevketoğlu          Canam Maverick             SSV
 
 
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