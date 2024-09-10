Motul ROK Cup’ta şampiyonlar belirlendi

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğunu Motul North Cyprus’un üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası 7 Eylül 2024 Cumartesi akşamı yapılan final yarışlarıyla tamamlandı. Altı ayak olarak organize edilen ve KKTC Başbakanlık Spor Dairesi, Cemsa Karting, Güven Sigorta ile Near East Bank’ın da katkıları ile hayata geçirilen sezonun final yarışları Cemsa Karting & Sporting Center’de, 1400 metrelik klasik RC1 parkurunda gerçekleştirildi.

EREN ORTAÇ, HASAN ONALT, DEMİR GÖKSAN VE GÜNER BALLI KATEGORİLERİNDE ŞAMPİYON

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapıldığı Kuzey Kıbrıs 2024 Motul ROK Cup Karting Şampiyonası final yarışlarında çekişmeli mücadeleler yaşandı. Sezonun şampiyonlarının belirleneceği için heyecanın üst düzey olduğu yarışlar sonunda Ateş Karalım Mini’de birinci olmayı başardı. Baştan sona büyük çekişme yaşadığı Eren Ortaç ikinci olurken Su Karalım üçüncü oldu. Bu sonuçla Eren Ortaç yılı Mini Şampiyonu olarak tamamlamayı başardı. Junior kategoride Hasan Onalt şampiyonluğunu birincilikle taçlandırdı ve hem gecenin hem de sezonun zirvesinde yer almayı başardı. Erin Bolkaner yarışın ikincisi olmayı başarırken İsmail Araz üçüncü oldu. Senior’da Demir Göksan hem yarış birinciliğini hem de sezonun şampiyonluğunu almayı başardı. Fuat Paşa ile Mehmet Yaman’ın kıyasıya mücadelesinden ikinci Paşa oldu ve Yaman üçüncü olarak yarışı tamamladı. Master kategoride Güner Ballı bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti. 40 puanla gecenin zirvesinde olan Ballı, sezonun da şampiyonu oldu. Fahri Altınör bu kategoride ikinci olmayı başardı.



