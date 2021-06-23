Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacaklar

Bu sezon; Enduro, Motokros, Motodrag, Mototırmanma ve Supermoto olmak üzere 5 dalda ikişer yarış organize etme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, ilk tırmanma yarışını bu Pazar gerçekleştiriyor.
“Güven Sigorta 2021 Tırmanma Yarışı” adıyla organize edilecek yarış, Boğaz-St.Hilarion arasındaki yolda yapılacak. 2,6 kilometrelik parkurda biri deneme olmak üzere üçer kez start alacak olan yarışçılar birinci olmak için mücadele edecekler. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile de işbirliği yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sabah 10.00-12.00 saatleri arasında parkuru kullanacak. Ardından ralli kulübü 14.30-16.00 saatleri arasında otomobillerin tırmanma yarışını gerçekleştirecek.
Yarışın kayıtları Cuma akşamı saat 19.00’da tamamlanacak. Yarışa ‘Racing’ Motosiklet, Supermoto ve ATV kategorilerinde kayıt alınacak.
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