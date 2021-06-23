banner583
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
Aşı için kuyruk çilesi bitmiyor
53 0
Kortlarda Performans Tur başladı
Kortlarda Performans Tur başladı
12 0
 
Mocha Nasıl Yapılır?
Mocha Nasıl Yapılır?
72 0
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
Türkiye’de Mutlaka Görülmesi Gereken Tarihi ve Turistik Yerler
33 0
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
Herkes şikayet ediyor ama ciddi önlem alan yok
41 0
Gün babalarındı
Gün babalarındı
30 0
İtalya kayıpsız turladı
İtalya kayıpsız turladı
15 0
banner661

Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacaklar

banner476

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, 2021 sezonunda 5 dalda organize edeceği yarışlardan biri olan Moto Tırmanma yarışının ilkini St.Hilarion yolunda gerçekleştiriyor

banner666
Motosikletler St.Hilarion’a tırmanacaklar
Bu sezon; Enduro, Motokros, Motodrag, Mototırmanma ve Supermoto olmak üzere 5 dalda ikişer yarış organize etme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, ilk tırmanma yarışını bu Pazar gerçekleştiriyor.
“Güven Sigorta 2021 Tırmanma Yarışı” adıyla organize edilecek yarış, Boğaz-St.Hilarion arasındaki yolda yapılacak. 2,6 kilometrelik parkurda biri deneme olmak üzere üçer kez start alacak olan yarışçılar birinci olmak için mücadele edecekler. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü ile de işbirliği yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, sabah 10.00-12.00 saatleri arasında parkuru kullanacak. Ardından ralli kulübü 14.30-16.00 saatleri arasında otomobillerin tırmanma yarışını gerçekleştirecek.
Yarışın kayıtları Cuma akşamı saat 19.00’da tamamlanacak. Yarışa ‘Racing’ Motosiklet, Supermoto ve ATV kategorilerinde kayıt alınacak.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.