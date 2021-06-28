Motosikletler St. Hilarion’da zirveye tırmandı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumunun organize ettiği bu sezonun ilk tırmanma yarışı St. Hilarion yolunda gerçekleştirildi

Bu sezon; Enduro, Motokros, Motodrag, Mototırmanma ve Supermoto olmak üzere 5 dalda ikişer yarış organize etme kararı alan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), ilk tırmanma yarışınıgerçekleştirdi.

“Güven Sigorta 2021 Tırmanma Yarışı” adıyla organize edilen yarış, Boğaz-St.Hilarion arasındaki yolda hazırlanan 2,6 kilometrelik etapta yapıldı. 12 pilotun mücadelesine sahne olan yarışta Supermoto ve Racing Moto olmak üzere 2 kategoride mücadeleler yaşandı. İki kategorinin de iki sınıfa ayrıldığı organizasyonda yarışçılar biri deneme olmak üzere üçer kez start aldılar.

Güven Sigorta’nın sponsorluğunun yanı sıra, LungoCafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de katkılarıyla organize edilen yarışın Supermoto A birincisi Yakup Çavuşgil oldu. Çavuşgil ayrıca etabın en iyi derecesini de elde etti. Supermoto A sınıfında DimitrisMeitanis ikinci olurken, Serdar Nerkiz üçüncü oldu. Supermoto B birincisi Çağlar Çakır oldu. Onu sırasıyla Mesut Akbayır ve Cevdet Moda takip etti. Racing 600cc Sınıfında Uğur Zorlu ilk sırayı almayı başarırken, ikinci Fırat Bektaş ve üçüncü SokolliGardelina oldu.

Racing 1000cc birincisi ise Raif Ömerağa oldu. Bu sınıfın ikincisi Oğuz Özgökçen ve üçüncüsü Volkan Vaiz oldu. Yarış sonunda ödül töreni yapılmazken, önümüzdeki günlerde dernek lokalinde yapılacağı açıklandı.

