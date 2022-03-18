Motosiklet Kurumu 2022 taslak takvimini yayınladı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK); Enduro, Motokros, Motodrag ve Supermoto dallarından oluşan 13 yarışlık taslak 2022 takvimini yayınladı

Beş dalda organizasyonlar yapan Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), geçtiğimiz sezon pandeminin gölgesinde 5 dalda ikişer organizasyon gerçekleştirmişti. Bu sezon ise 4 dalda toplam 13 yarıştan oluşan taslak takvim yayınlandı.

Enduro, Motokros ve Supermoto dallarında üçer yarış planlayan kurum yönetimi, Motodrag için 4 yarışlık takvim açıkladı. Racing Tırmanma kategorisi için ise üyelerden gelecek talebe göre yeterli sayıya ulaşılırsa tarih belirleyeceğini açıkladı.

Sezon, hem seyirciler, hem de yarışçılar tarafından çok beğenilen Enduro yarışı ile açılacak. 20 Mart’ta ilk organizasyonunu gerçekleştirecek olan kurum, ilk motokros yarışını ise 27 Mart’ta yapacak. İlk Motodrag yarışı ise 10 Nisan’da yapılacak. Yaz aylarında Cumartesi yapılması planlanan Supermoto yarışlarının ilki ise 25 Haziran’da yapılacak.

Enduro 1→→→→20 Mart 2022 Pazar

Enduro 2→→→→11 Eylül 2022 Pazar

Enduro 3→→→→9 Ekim 2022 Pazar

——————————————–

Motokros 1→→→→27 Mart 2022 Pazar

Motokros 2→→→→24 Nisan 2022 Pazar

Motokros 3→→→→29 Mayıs 2022 Pazar

——————————————–

Motodrag 1→→→→10 Nisan 2022 Pazar

Motodrag 2→→→→15 Mayıs 2022 Pazar

Motodrag 3→→→→12 Haziran 2022 Pazar

Motodrag 4→→→→16 Ekim 2022 Pazar

——————————————–

Supermoto 1→→→→25 Hazian 2022 Cumartesi

Supermoto 2→→→→16 Temmuz 2022 Cumartesi

Supermoto 3→→→→20 Ağustos 2022 Cumartesi

Tırmanma yarışları için yeterli sayı toplandığı takdirde tarih belirlenecektir.

