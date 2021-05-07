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Motor sporları Zet’e kavuştu

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Yıllarca başta karting olmak üzere birçok motor sporu etkinliğine ev sahipliği yapan, Zet Karting tesisleri, Chase Grup Rallisi ile 10 yıl sonra kapılarını yeniden motor sporlarına açtı

Motor sporları Zet’e kavuştu
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı Chase Grup Rallisi Zet Karting tesislerinde 21 ekibin katılımıyla start aldı.
Yıllarca başta karting olmak üzere birçok motor sporu etkinliğine ev sahipliği yapan, motor sporseverlerinin efsane pisti Zet Karting tesisleri, 10 yıl sonra kapılarını yeniden motor sporlarına açtı. Mehmet Yücel ve Rauf Denktaş tesisi yeniden faaliyete geçiren işletmeciler oldular.
Binlerce ralli severin izlediği görkemli açılışta efsane pilotların, yanı sıra drift ve tırmanma arabaları da katılarak, güne renk kattılar.
Açılış törenine karantina sürecinde olan Başbakan Ersan Saner ile Bakanlar Kurulu toplantısında olan bakanlar katılamadılar.Açılışa Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, Spor Dairesi Müdürü Fuat Tek ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC koordinatörü Mithat Tekçam da katıldılar. Konuklar, Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kişmir ile birlikte açılışı gerçekleştirdiler.
 
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