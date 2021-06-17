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Motor etkinliğinin tekrarlanmasını istiyorlar

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“KITMOK Geleceğin Yarışçıları” etkinliğine katılan sporcuların aileleri, etkinliğin tekrarlanmasını istiyorlar

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Motor etkinliğinin tekrarlanmasını istiyorlar
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK Geleceğin Yarışçıları” adıyla, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde düzenlediği etkinlik oldukça dikkat çekmişti.
Geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Eray Garaj’ın yanındaki arazide hazırlanan parkurda 3buçuk yaşından 10 yaşına kadar 18 küçük sporcu 50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla mücadele ettiği etkinlikte, 150-200 metre uzunluğundaki parkurda, küçük sporcular izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşatmışlardı.
Her sporcunun parkura sırayla ikişer kez çıktığı ve her çıkışta üçer tur attıkları ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da takip ettiği etkinliğin tekrarlanmasını isteyen aileler bu isteklerini kuruma ilettiler.
 
 
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