Motokros şampiyonası başlıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası’nın ilk yarışı, yarın (3 Nisan 2022 Pazar) Dilekkaya’da yapılıyor

Pandemi nedeniyle son iki sezon kısıtlı ve bağımsız yarışlar gerçekleştiren Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), bu sezon 4 dalda şampiyona gerçekleştirme kararı almıştı. 2 hafta önce Enduro yarışı ile sezonu açan KITMOK, yarın (3 Nisan 2022 Pazar) sezonun ilk Motokros yarışını gerçekleştiriyor. Toplam 3 yarıştan oluşacak olan KITMOK 2022 Motokros Şampiyonası yarışları yine Dilekkaya Parkuru’nda yapılacak. Tanısay Petrol’un sponsorluğunda yapılacak yarışın 11.00’de başlayacağı ve takribi 14.00’de tamamlanacağı duyuruldu. Aziz Tüfekçi Ltd., Güven Sigorta, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik ve Capital Türk’ün de katkılarıyla gerçekleştirilecek yarışın kayıt işlemlerinin bugün (2 Nisan 2022 Cumartesi) 17.00’de tamamlanacağı açıklandı. MX1A, MX1B, MX2A, MX2B, Genç Kros ve Kadın Kros sınıflarının yanına bu sezon ilk kez katılacak olanlar için MX1C ve MX2C sınıfları da eklendi.



