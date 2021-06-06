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MotoGP Katalonya GP'sinde zafer Oliveira'nın

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 7. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Red Bull KTM takımının Portekizli pilotu Miguel Oliveira birinci oldu

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MotoGP Katalonya GP'sinde zafer Oliveira'nın
Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 7. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,6 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.
Miguel Oliveira, 4. sıradan başladığı yarışı kazanarak sezonun ilk, kariyerinin 3. galibiyetini elde etti.
Bitiş çizgisini liderden 0.175 saniye sonra geçen Johann Zarco (Pramac-Ducati) 2'nci, Oliveira'nın 1.9 saniye gerisindeki Jack Miller (Ducati Lenovo) ise 3. sırayı aldı.
Yarışı 4. sırada bitiren Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha), puanını 118'e çıkardı ve pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.
Sezonun 8. yarışı Almanya Grand Prix'si, 20 Haziran'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Fabio Quartararo (Fransa): 118 puan
2. Johann Zarco (Fransa): 101
3. Jack Miller (Avustralya): 90
4. Francesco Bagnaia (İtalya): 88
5. Joan Mir (İspanya): 76
 
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