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MotoGP'de şampiyon Quartararo

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MotoGP Dünya Şampiyonası'nda şampiyon, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo oldu

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MotoGP'de şampiyon Quartararo
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Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 16. mücadelesi İtalya Grand Prix'si, Rimini bölgesindeki 4,2 kilometrelik Dünya Misano Marco Simoncelli Pisti'nde 27 tur üzerinden yapıldı.
Yarışı dördüncü sırada tamamlayan Quartararo, sezonun bitimine iki yarış kala pilotlar klasmanında 267 puana ulaşarak şampiyon olmayı garantiledi.
22 yaşındaki pilot, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda zirveye adını yazdıran ilk Fransız sürücü olmayı da başardı.
Bu sezon Quartararo'nun şampiyonluk yarışındaki en önemli rakibi Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ise ilk sıradan başlayarak aynı sırada götürdüğü yarışın bitimine 5 tur kala kaza yaparak diskalifiye oldu ve zirve olasılığını sonraki haftalara taşıyamadı.
İtalya'daki yarışı, Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez ilk sırada tamamlarken, takım arkadaşı ve vatandaşı Pol Espargaro liderin 4.859 saniye ardından ikinci, Avintia Esponsorama'dan İtalyan Enea Bastianini ise liderin 12.013 saniye gerisinde üçüncü oldu.
Sezonun 17. yarışı Portekiz Grand Prix'si, 7 Kasım'da koşulacak.
Pilotlar klasmanı
1. Fabio Quartararo (Fransa): 267 puan
2. Francesco Bagnaia (İtalya): 202
3. Joan Mir (İspanya): 175
4. Johann Zarco (Fransa): 152
5. Jack Miller (Avustralya): 149
 
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