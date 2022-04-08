Motodrag’da sezon Aydınköy’de açılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KKTC 2022 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ilk yarışı Aydınköy Çevreyolu üzerinde yarın yapılıyor

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK) 2022 Motodrag Şampiyonası, yarın (10 Nisan 2022 Pazar) yapılacak yarışla başlıyor. KITMOK organizatörlüğünde; Güven Sigorta, LungoCafe, WorldtechBüroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılacak yarış, Aydınköy Çevreyolu üzerinde gerçekleştirilecek. Bugün (9 Nisan 2022 Cumartesi) saat 17.00’de kayıt işlemlerinin tamamlanacağı yarışa güneyden ve Türkiye’den de yarışçılar katılacak. 600cc Std., 600cc M1, 1000cc Std., 1000cc M1, 1000cc M2 ve 1000cc M3 olmak üzere 6 sınıfta mücadelelerin olacağı yarış 11.00’de başlayacak ve takribi 17.00’de tamamlanacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapılarak organizasyon tamamlanacak.

