Motodrag yarışı nefesleri kesti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Hamitköy Çevreyolu üzerinde geçtiğimiz Pazar günü yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası, geçtiğimiz Pazar günü (15 Mayıs 2022) yapılan sezonun ikinci yarışıyla devam etti. KITMOK organizatörlüğünde; Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Capital Türk ve damalibayrak.net’in katkılarıyla yapılan yarış Hamitköy Çevreyolu üzerinde gerçekleştirildi. Drag yarışı için beğenilen yollardan biri olan Hamitköy Çevreyolu’nda yapılan organizasyonda zaman zaman serin, zaman zaman da sıcak hava etkili oldu. 29 pilotun mücadelesine sahne olan yarışa seyirciler de ilgi gösterdi. Son yarışlarda olduğu gibi yine güney komşumuzdan hem yarışçı olarak, hem de seyirci olarak kalabalık bir grubun katıldığı etkinlikte 4 sınıfta yarışlar yapıldı. Tekli çıkışlarla tüm pilotların derece yapmasının ardından eşleşmeler belirlendi, ikili çıkışlar yapıldı ve dereceye girenler belirlendi. 1000cc standart sınıfında Abdullah Porsnok birinci, Sinan Güler ikinci ve Yahya Kurtul üçüncü oldu. 1000cc M1 sınıfında Uğur Yazıcı birinci, Hüseyin Aksu ikinci ve Mehmet Emin Taşkıran üçüncü oldu. 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro sınıflarına rumlar damga vurdu. İki sınıfta da ilk 3’ü güneyden yarışa katılan yarışçılar oluşturdu. M2’de Marios Efthiou birinci, Georgios Kostantinou ikinci ve Alexis Chasikou üçüncü oldu. M2 Pro’da da Marios Efthiou birinci olurken, Giannos Papasava ikinci ve Georgios Kostantinou üçüncü oldu. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni yapıldı. Kupaları KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti ve organizasyon tamamlandı.

DERECEYE GİRENLER:

1000cc. Std.

1.Abdullah Porsnok (74)

2.Sinan Güler (346)

3.Yahya Kurtul (61)

1000cc. M1

1.Uğur Yazıcı (55)

2.Hüseyin Aksu (624)

3.Mehmet Emin Taşkıran (85)

1000cc. M2

1.Marios Efthiou (20)

2.Georgios Kostantinou (19)

3.Alexis Chasikou (83)

1000cc. M2 PRO

1.Marios Efthiou (20)

2.Giannos Papasava (40)

3.Georgios Kostantinou (19)

