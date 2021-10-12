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Motodrag heyecanı Mevlevi’de yaşanacak

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu, bu sezonun ikinci Motodrag yarışı için hazırlıklarını sürdürürken 17 Ekim’deMevlevi’de yapılacak yarışa kayıtlar alınmaya başlandı

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Motodrag heyecanı Mevlevi’de yaşanacak
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK),2021 sezonunun ilk Motodrag yarışını, Kuzey Kıbrıs Drag ve Spor Otomobil Derneği ile işbirliği içerisinde Haziran ayı içerisinde gerçekleştirmiş, seyirciler tarafından ortak organizasyon tam not almıştı.
Sezonun ikinci Motodrag yarışı için kolları sıvayan KITMOK yönetimi hazırlıklarına hız verdi. 17 Ekim Pazar günü Mevlevi’de yapılacak yarış,Güven Sigorta, Şahinler Muhtarlığı, Glo, LungoCafe ve damalıbayrak.net’in katkılarıyla gerçekleştirilecek.
Lefkoşa – Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt – üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirilecek olan yarış saat 11.00’de başlayacak. Organizasyonun 17.30’a kadar sürmesi bekleniyor.
6 farklı sınıfta kayıtların alınmaya başladığı yarışın kayıt işlemleri 15 Ekim Perşembe akşamı saat 19.00’da son bulacak.
 
 
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