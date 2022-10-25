Motodrag finali Mevlevi’de yapıldı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun üçüncü ve final yarışı Pazar günü (23 Ekim 2022) Mevlevi’de yapıldı. 41 yarışçının mücadele ettiği yarışa seyircilerin de ilgisi yoğundu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Güven Sigorta Motodrag Şampiyonası’nda sezonun finali Pazar günü (23 Ekim 2022) yapıldı. Sezonun üçüncü ve final yarışı Güven Sigorta’nın ana sponsorluğunda; Berna Güzel Elektronik, LungoCafe, WorldTechBüroteknik, YZC Lastik Servisi, MemoliRestaurant, Halisköy, Şahinler Muhtarlığı, Demonte Mobilya ve damalibayrak.net’in katkılarıyla hayata geçirildi. Genç yaşta vefat eden motosikletçi Bahri Peköz’ün de anıldığı ve bir kategoriye adının verildiği yarış, Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde, Serhatköy alt-üst geçidi ile Mevlevi Çemberi arasında gerçekleştirildi. Motosikletlerin güçlerine göre 6 sınıfta yapılan yarışta toplam 41 sporcu mücadele ederken, oldukça keyifli ve çekişmeli yarışta seyirciler de adrenaline doydu. Sıralama seansı ile başlayan ve ardından eşleşmelerin belirlendiği yarışta rakiplerini tek tek eleyerek dereceye girmeye hak kazananların belirlenmesiyle organizasyon tamamlandı. 600cc Std. Sınıfında Gökberk Ünal, 600cc M1 sınıfında Abdullah Porsnok, Bahri Peköz 1000cc Std. Sınıfında Berat Halilsoy, 1000cc M1 sınıfında Uğur Yazıcı birinci olan isimlerdi. 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro sınıflarına güneyden gelen komşularımız damgasını vurdu. İki sınıfta da ilk üçü Rum sürücülerin oluşturduğu sınıfların ikisinde de birinci olan isim AlexisAsotosIos oldu. Yarış sonrası yapılan ödül töreninde dereceye girenlere kupalarını Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu, Şahinler Muhtarı Halil Yangın ve Bahri Peköz’ün ailesi takdim etti.



600cc Std.

1.Gökberk Ünal-777

2.Abdullah Porsnok-74

3.Aksel Demircanlı-18

600cc M1

1. Abdullah Porsnok-74

2.Kamil Ertuğrul-9

3.Gökberk Ünal-777

Bahri Peköz 1000cc Std.

1.Berat Halilsoy-720

2.Sinan Güler-346

3.Kamil Ertuğrul-9

1000cc M1

1.Uğur Yazıcı-55

2.Öner Canselen-72

3.Raif Ömerağa-469

1000cc M2

1.Alexis Asotos Ios-83

2.Giorgos Kastoras-19

3.Giannos Papasavva-40

100cc M2 Pro

1.Alexis Asotos Ios-83

2.Giannos Papasavva-40

3.Nikolas Tofalli-93



Fotoğraflar: Şakire Sahra Toprak

