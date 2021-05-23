Monaco’da zafer Max Verstappen’in

Formula 1’de sezonun 5. yarışı Monaco’da yapıldı. Red Bull pilotu Max Verstappen baştan sona hatasız götürdüğü yarışı ilk sırada tamamlayarak sezonun ikinci zaferini elde etti. Carlos Sainz (Ferrari) 2., Lando Norris (McLaren) ise 3. oldu

Formula 1’de heyecan Monaco Grand Prix’si ile devam etti.

Ferrari’nin Monacolu pilotu Charles Leclerc dünkü sıralama turlarında ortaya koyduğu performansla evinde pole pozisyonunu elde etmiş ancak sıralama turlarının son saniyelerinde kaza yapmıştı.

Ferrari, bugünkü yarış öncesi Leclerc’in aracının sol tahrik milinde start saatine kadar düzeltilmesi imkansız olan bir sorun nedeniyle Monacolu pilotun yarışamayacağını açıkladı. Bunun üzerine sıralama turlarında ikinciliği elde eden Red Bull pilotu Max Verstappen büyük bir avantajla yarışa başladı.

Verstappen’in ardından Mercedes’ten Valtteri Bottas ve Ferrari’den Carlos Sainz start aldı. Start anında Bottas’ın önünü iyi kapatan Verstappen avantajını korudu. Geçişin zorluğu ile bilinen Monaco Grand Prix’inde start anında ilk 10 arasında bir değişiklik olmadı.

Hamilton Monaco’da geride kaldı

Bu sezon ilk 4 yarışın 3’ünü ilk sırada tamamlayan Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise sıralama turlarında ortaya koyduğu performansın ardından Monaco’da yarışa 7. pozisyonda başladı. 7 dünya şampiyonluğu bulunan başarılı pilot Monaco’da hayal kırıklığı yaşadı ve yarışı 7. sırada bitirdi.

Red Bull pitlerde sorun yaşamadı

Red Bull ilk olarak lider durumdaki Verstappen’i pite çağırdı. Hollandalı pilot, sorunsuz bir pit stopla henüz pite girmemiş olan takım arkadaşı Sergio Perez’in ardından 2. sırada yarışa döndü. Ardından pite gelen Perez ise Vettel’in önünde yarışa dahil oldu ve 4. sıraya çıktı.

İlk pit stopların ardından ilk beşte sıralama Max Verstappen (Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari), Lando Norris (McLaren), Sergio Perez (Red Bull), Sebastian Vettel (Aston Martin) şeklinde oldu. Lewis Hamilton ise yarışı Pierre Gasly’nin ardından 7. sırada sürdürdü.

Perez ile Norris arasında üçüncülük savaşı

65. turdan itibaren Perez ile Norris arasında üçüncülük için çekişme başladı. Norris’in arkasında yer alan Perez bu turda farkı 1 saniyenin altına kadar düşürdü ve geçiş için fırsat kollamaya başladı. Ancak Norris, Red Bull ile ilk podyumu için mücadele eden Perez’e şans tanımadı. İkili arasındaki fark son turda neredeyse 1.5 saniye civarındaydı.

En hızlı tur Hamilton’dan

68. turda ikinci kez pite gelen Hamilton yumuşak lastik taktı. İngiliz pilot yeni lastiklerin ardından 1:12.909 ile yarışın en hızlı turunu atarak bu puana sahip oldu.

Red Bull hem pilotlarda hem de takımlarda öne geçti

Monaco Grand Prix’inin ardından Red Bull zirveyi Mercedes’in elinden almış oldu. Max Verstappen pilotlar sıralamasında liderliği Lewis Hamilton’ın elinden alırken, takımı Red Bull da takımlar sıralamasında zirveye yerleşti.

Pilotlar klasmanında 105 puana çıkan Verstappen’i 101 puanla Hamilton takip ediyor. Üçüncü sıradaki Lando Norris’in ise 56 puanı bulunuyor.

Takımlar sıralamasında ise Red Bull 149 puanla ilk sıraya yerleşti. Sadece 1 puan geride ise Mercedes yer alıyor. Üçüncü McLaren ise 80 puana sahip.

Monaco Grand Prix’inde ilk 10 şu isimlerden oluştu:

1- Max Verstappen (Red Bull)

2- Carlos Sainz (Ferrari)

3- Lando Norris (McLaren)

4- Sergio Perez (Red Bull)

5- Sebastian Vettel (Aston Martin)

6- Pierre Gasly (Alphatauri)

7- Lewis Hamilton (Mercedes)

8- Lance Stroll (Aston Martin)

9- Esteban Ocon (Renault)

10- Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

