Mevlevi, motor sesleriyle inledi

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun organize ettiği KITMOK Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası’nda sezonun ikinci yarışı Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapıldı

Polaris 2023 Motodrag Şampiyonası 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan yarışla devam etti. Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), organizatörlüğünde; Polaris KKTC’nin ana sponsorluğunda yapılan şampiyonanın ikinci yarışı Güven Sigorta’nın yarış sponsorluğunda yapıldı. Lungo Cafe, Worldtech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik, Küçük Kaymaklı Spor Kulübü, Raif Garaj, Şahinler Muhtarlığı ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan yarış, Serhatköy altgeçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yolda gerçekleştirildi. Türkiye Motosiklet Federasyonu Drag Komitesi Başkanı Ganim Umu’nun da davetli olarak katıldığı yarışa 34 sporcu katıldı. Motosikletlerin güçlerine ve modifiyelerine göre yarışçıların 4 sınıfa ayrıldığı yarışta sıralamaların ardından ikili eşleşmeler belirlendi ve heyecanın dozu arttı. Güzel bir havada ve seyircilerin yoğun ilgisiyle yapılan yarış sonunda 600cc M1 sınıfı birincisi Kleanthis İlla oldu. Onu Aksel Demircanlı ikinci olarak takip etti. 1000cc M1 sınıfında Hasan Solakay zirvedeydi. İkinci Hüseyin Aksu olurken üçüncü Hasan Duran oldu. 1000cc M2 sınıfında Cemal Çelik günün birincisi olmayı başardı. İkinci İbrahim Nişli olurken üçüncü Georgios Kastoras oldu. En güçlü motosikletlerin olduğu 1000cc M2 Pro sınıfında ise güneyden yarışa katılan Giannos Papasava birinci olmayı başardı. Günün ikincisi Cemal Çelik olurken, İbrahim Nişli üçüncü oldu. Dereceye girenlere kupalarını KITMOK Başkan İbrahim Önderoğlu, Türkiye Motosiklet Federasyonu Drag Komitesi Başkanı Ganim Umu, Şahinler Muhtarı Halil Yangın ve KITMOK Yönetim Kurulu üyeleri verirken, Türkiye Motosiklet Federasyonu Drag Komitesi Başkanı Ganim Umu KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu’na Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Uçar adına bir plaket verdi.Dereceler:600cc M11.Kleanthis İlla-6362.Aksel Demircanlı-181000cc M11.Hasan Solakay-3132.Hüseyin Aksu-1243.Hasan Duran-231000cc M21.Cemal Çelik-7542.İbrahim Nişli-113.Georgios Kastoras-11000cc M2 Pro1.Giannos Papasava-402.Cemal Çelik-7543.İbrahim Nişli-11