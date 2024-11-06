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Max Verstappen'den rekor

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Formula 1 pilotu Max Verstappen, Brezilya Grand Prix'sinde damalı bayrağı ilk gören pilot oldu. Verstappen, efsane pilot Michael Schumacher'in 896 gün boyunca şampiyonada lider olma rekorunu da geride bıraktı

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Max Verstappen'den rekor
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Formula 1'de Brezilya Grand Prix'si son dönemlerin en çekişmeli yarışlarından birine sahne oldu. Yarışa on yedinci cepten başlayan Red Bull pilotu Max Verstappen, buna rağmen damalı bayrağı ilk sırada gördü. 
Verstappen, Brezilya'da zafere ulaşmasının ardından bir de rekor kırdı. Hollandalı pilot, Michael Schumacher'in 896 gün boyunca şampiyonada lider olma rekorunu da geride bıraktı.
Zirvede 897 gün geçiren Hollandalı isim, Schumacher'in 2003'ten beri elinde tuttuğu rekorun artık yeni sahibi. Verstappen, 2022'deki İspanya Grand Prix'sinden bu yana şampiyona liderliğini hiç kimseye kaptırmadı. Hollandalı pilot, bu sezonu da zirvede tamamlarsa, tarihte bin günden fazla şampiyona liderliğini elinde tutan ilk isim olacak.
Verstappen, Brezilya Grand Prix'sinin ardından altıncı olan Lando Norris ile arasındaki puan farkını 62'ye çıkardı.
Red bull pilotunun ay sonunda yapılacak Las Vegas'ta şampiyonluğunu ilan etmesi bekleniyor.
 
 
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