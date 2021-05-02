Macila: Hedefimiz birincilik

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. yarışı, Chase Grup Rallisi olarak 7 – 8 Mayıs tarihlerinde (Cuma – Cumartesi) ZetKarting, Şirinevler, Aktepe ve Kozan etaplarında gerçekleşecek.
Son şampiyon ve 2021 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Sprint Şampiyonası 1. yarışı birincisi Fikri Macila – Doğa Koyuncu ikilisi nesdersan.com sponsorluğunda Cumartesi yapılacak Chase Grup Rallisine de iddialı hazırlandılar.
Fikri Macila ve Doğa Koyuncuzorlu rakiplerle yarışacakları yarışta hedeflerinin her zaman olduğu gibi birincilik olduğunu söylerlerken, sezon sonundada şampiyonluk elde etme hedefindeler.
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