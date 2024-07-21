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Macaristan GP'de zafer Oscar Piastri'nin

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Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Macaristan Grand Prix'sini McLaren pilotu Avustralyalı Oscar Piastri kazandı

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Macaristan GP'de zafer Oscar Piastri'nin
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki 4,3 kilometrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden koşulan yarışa, ikinci sıradan başlayan McLaren pilotu Oscar Piastri, damalı bayrağı 1 saat 38 dakika 01.989 saniyelik derecesiyle birinci sırada geçerek kariyerinin ilk F1 galibiyetini elde etti.

Yarışa ilk sıradan başlayan başka bir McLaren pilotu Lando Norris ise yarışın 68. turunda bitime 2 tur kala yarışı lider götürürken takım telsizinden gelen talimatla yavaşlayarak Oscar Piastri'nin kendisini geçmesine izin verdi ve böylece Norris, yarışı liderin 2.141 saniye gerisinde ikinci sırada tamamladı.

Mercedes pilotu 39 yaşındaki Lewis Hamilton ise 14.880 saniye farkla üçüncü olarak, 200. kez podyum sevinci yaşadı.

Sezonun 14. yarışı Belçika Grand Prix'si 28 Temmuz'da koşulacak.

Macaristan Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 265

2. Lando Norris (Büyük Britanya): 189

3. Charles Leclerc (Monako): 162

4. Carlos Sainz (İspanya): 154

5. Oscar Piastri (Avustralya): 149

- Takımlar

1. Red Bull: 389

2. McLaren: 338

3. Ferrari: 322

4. Mercedes: 241

5. Aston Martin: 69

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