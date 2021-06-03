banner583
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.2B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
46 0
 
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
Zeytin ağaçlarını kemirenler ne?
67 0
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
Kaymaklı’da çocuklar, futbol festivalinde eğlendi
25 0
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi
11 0
Kickboksta coşkulu yarışmalar
Kickboksta coşkulu yarışmalar
15 0
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
Kusursuz Bir Makyaj İçin Vazgeçilmez 18 Malzeme
17 0
banner661
banner570

Lukyanuk, Hamitköy etaplarından geçti

banner476

banner666
Lukyanuk, Hamitköy etaplarından geçti
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun son yıllarda ralli sporunu oldukça üst seviyelere çekmesi, ülkeye ve ralli şampiyonamıza olan ilgiyi de artırıyor.
Özellikle bu sezon farklı markalarda 8 R5 aracın etaplarımızda yarışması bu ilgiyi daha da artırdı. Son olarak 2014 Estonya, 2014 Rusya, 2018 ve 2020 FIA ERC-Avrupa Ralli Şampiyonu olmuş Rus pilot AlexeyLukyanuk adamızda bulunuyor.
Lukyanuk, MacilaRally Team pilotu Cahit Yetkili ile birlikte Hamitköyetabında test sürüşü gerçekleştirdi.Sürüşe Cahit Yetkili’nin co-pilotu Harun Çakır da katıldı.

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.