Lukyanuk, Hamitköy etaplarından geçti

Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun son yıllarda ralli sporunu oldukça üst seviyelere çekmesi, ülkeye ve ralli şampiyonamıza olan ilgiyi de artırıyor.
Özellikle bu sezon farklı markalarda 8 R5 aracın etaplarımızda yarışması bu ilgiyi daha da artırdı. Son olarak 2014 Estonya, 2014 Rusya, 2018 ve 2020 FIA ERC-Avrupa Ralli Şampiyonu olmuş Rus pilot AlexeyLukyanuk adamızda bulunuyor.
Lukyanuk, MacilaRally Team pilotu Cahit Yetkili ile birlikte Hamitköyetabında test sürüşü gerçekleştirdi.Sürüşe Cahit Yetkili’nin co-pilotu Harun Çakır da katıldı.
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