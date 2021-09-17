Lefkoşa’da ralli günü

“Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışıLimasol Sigorta Rallisi, Lefkoşa etaplarında 18-19 Eylül tarihleri arasında, üçüncü kez yapılıyor

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, 18-19 Eylül tarihleri arasında, Limasol Sigorta sponsorluğunda üçüncü kez yapılıyor.

Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Kumarcılar Hanı yanındaki David People Cafe önünden 18 Eylül Cumartesi akşamüzeri başlayacak olan ralli 2 günlük programla organize ediliyor. Ekipler 15:30’ta yapılacak start seremonisinin ardından 16:20 ve 17:20 de ilk aracın start almasıyla iki kez art arda, 13 kilometrelik Balıkesir etabını geçecekler. Balıkesir etabı, Köprü üstü ve Atlama noktası bölgesinde hazırlanacak seyirci noktalarından izlenebilecek. İlk günün tamamlanmasıyla ekipler Atatürk Spor Salonunda kurulacak servis alanına gidecekler ve kapalı park ile ilk gün noktalanacak.

Pazar günü Hamitköy,Sanayi ve Dikmen etapları geçilecek

Limasol Sigorta’ın yanı sıra; Near East Bank, enlglobal, Chagla Car Care, Tekan Mobile, Çağkan Yapı İskele Sistemleri, GoPro, GenPower, Polaris, Basel Energy, NHG Construction, Protent ve Limasol Online’ın da katkılarıyla hayata geçirilecek yarış, 19 Eylül Pazar günü, 8 kilometrelik Hamitköy Baraj Etabı ile yeniden başlayacak. Art Arda iki kez geçilecek etabın ilk araç için start saatleri 10.03 ve 10.56 olarak belirlendi. Ardından iki kez art arda, yaklaşık 9 kilometrelik Sanayi Etabı geçilecek.Sanayi Etabı start saatleri ise 12.19 ve 13.12 olarak açıklandı. Baraj ve Sanayi etapları, Hamitköy Barajı yolu üzerinde,Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından da izlenebilecek. Daha sonra servis alacak olan yarışçılar, servisin ardından iki kez art arda, yaklaşık 11 kilometrelik Dikmen Etabını geçecekler. 15.20 ve 16.08’te başlayacak olan etap, Dikmen’den başlayıp Lefkoşa Sanayisinde bitecek. Dikmen Etabı Yeni Lefkoşa üst yolu bölgesindeki zıplama noktasından takip edilebilecek.

Etapların tamamlanmasının ardından ödül töreni takribi 17.30’da David People önünde yapılacak. Pazar günü geçilecek tüm etaplar Baraj bölgesinin yanından izlenebilecek.

