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Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları

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Lefkoşa’da kazanan Bulutoğluları
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu tarafından organize edilen “Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışı, Limasol Sigorta sponsorluğundayapıldı.
Limasol Sigorta Lefkoşa Rallisi birincisi FlatOutRallyTeam’den Mustafa Bulutoğluları – Mustafa Yücener, ikincisi yine FlatOutRallyTeam’den Deniz Fahri – Serhan Tan, üçüncüsü ise NeuDriftTeam’denEnver Haskasap – Halil Mulla oldular. Ödül töreni Kumarcılar Hanında, David People önünde gerçekleşti.
Oldukça süratli geçen yarışta Rauf Denktaş ve Oktay Çocuk arabalarını devirerek yarış dışı kalırken, Yusuf Çocuk aracındaki arıza nedeniyle yarış dışı kaldı.
 
 
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