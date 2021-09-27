Lefke’de, Afrodisia coşkusu yaşandı

Kyrenia Offroad Derneği’nin organize ettiği “Alpcans Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2021” tamamlanırken, Lefke merkezli zorlu yarışta 33 ekipten, 26 ekip finişe ulaşmayı başardı

2021 sezonun ilk Ralli-Raid yarışı olan Alpcans Afrodisia Offroad Ralli-Raid 2021, 24-26 Eylül tarihleri arasında Alpcans Ltd. sponsorluğunda Lefke merkezli organizasyonla yapıldı. 6’şar ralli ve macera, 21 de raid kategorisi olmak üzere toplam 33 ekibin mücadelesine sahne olan yarışta 26 ekip finişe ulaşmayı başardı. 3 gün süren organizasyon geçtiğimiz Cuma akşamüzeri Lefke’de bulunan Alpcan Tower Mira önünde yapılan seremoni ile başladı. Seremoninin ardından ekipler Lefke Avrupa Üniversitesi’nin üst kısmında hazırlanan Alpcans Özel Seyirci Etabı’nı geçip Heaven Surf House’da hazırlanan kamp alanında günü tamamladılar. İkinci gün ralli ve macera ekipleri 4’er kapalı etap geçtiler. Ralli kategorisi yarışçıları start anında verilen yol notlarıyla dereceye karşı yarışırken, macera kategorisinde bulunan yarışçılar navigasyon güzergahı ile verilen averaj sürate göre finişe ulaşmaya çalıştılar. Aynı gün raid yarışçıları ise farklı bölgede koordinat arayarak en kısa kilometre keserek tüm koordinatları bulmaya çalıştılar. İkinci gün sonunda ralli kategorisinde Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi liderliğe yükselirken, Macera kategorisinde Sona Singh, Raid kategorisinde ise Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi zirveye yerleşti.

Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun da desteklediği, Yüksel Alpcan ve Oğulları İnşaat Ltd.’nin ana sponsorluğunda yapılan yarışın son gününde tüm ekipler toplamı yaklaşık 80 kilometre olan iki açık etap geçtiler. Akdeniz bölgesinde geçilen etaplar sonunda ralli kategorisinde Argun Çağıl-İrfan Topcu ikilisi liderliğini korumayı başarırken, Soyer Arseven-Hasan Reyhan ikilisi ikinci, Musa Ersoy-Ramadan Kıral ikilisi üçüncü oldular. Büyük çekişmeye sahne olan ve en kalabalık kategori olan raid kategorisinde Levent Sönmez-Yakup Yücel ikilisi iki günü de lider tamamlayarak 50 tam puanla Afrodisia’nın kazananı oldular. İkinci Murat Bahadır-Mehmet Aşıkzadeler ikilisi olurken, üçüncü Sudi Alkan Yelmen-Hüseyin Uğur Dinçler ikilisi oldu. 1 ATV, 1 UTV ve 4 Motosikletlinin olduğu macera kategorisinde ise birinci İbrahim Yücebaş-Cafer Polili ikilisi oldu. Sona Singh SSV2 birincilik kupasını alırken, Motosikletlerde birinci Yücel Topcu, İkinci Mustafa Çelikden ve üçüncü Taykun Erdal oldu. Yarışın ardından ödül töreni yine Alpcan Tower Mira önünde yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Yüksel Alpcan ve Oğulları İnşaat Ltd. Direktörü Yüksel Alpcan ve Kyrenia Offroad Derneği Başkanı Musa Ersoy takdim etti.

