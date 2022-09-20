Lefke motor sesleriyle inledi

2022 KITMOK Güven Sigorta sezonu, bu sezon denenen ve geçtiğimiz Pazar günü ikincisi yapılan Rolling Motodrag yarışı ile devam etti. Lefke Belediyesi’nin sponsorluğunda, yeni Lefke Çevre Yolu üzerinde yapılan yarışta 47 yarışmacı mücadele etti

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği, 2022 Lefke Belediyesi Rolling Motodrag Yarışı, geçtiğimiz Pazar (18 Eylül 2022 Pazar) günü yapıldı. Şampiyonaya dahil olmayan, sporculardan gelen talep üzerine bu sezon ilk kez denenen bu özel yarış, hareketli startla başlayıp motosikletçilerin 600 metre boyunca kapışmaları şeklinde yapıldı. KITMOK organizatörlüğünde ilk kez Haziran ayından denenen bu format yarışçılar ve seyirciler tarafından çok beğenilince Lefke’de, Lefke Belediyesi sponsorluğunda ikincisi organize edildi. Lefke Belediyesi’nin yanı sıra; Güven Sigorta, YZC Lastik Servisi, Memoli Restoran, Halisköy, Cittaslow, Lungo Cafe, WorldTech Büroteknik, Berna Güzel Elektronik ve damalibayrak.net’in de katkılarıyla yapılan yarışta 6 sınıfta mücadeleler yaşandı. Yeni Lefke Çevreyolu üzerinde, Doğancı-Lefke arasındaki yolda yapılan yarışı, sıcak havaya rağmen oldukça kalabalık bir seyirci grubu takip etti. Organizasyona güneyden de ilgi yoğun oldu. Organizasyon sıralamaların yapılmasıyla başladı ve ardından tüm sınıflarda ikili eşleşmelerin yapılmasıyla devam etti. Yarışçılar eşleşmelerde rakiplerini eleyerek finale kadar geldiler ve podyuma çıkma hakkı elde edenler belirlendi. 600cc Std. sınıfında Gökberk Ünal, 600cc M1sınıfında Kamil Ertuğrul, 1000cc Std. sınıfında Abdullah Porsnok, 1000cc M1sınıfında Hüseyin Aksu, 1000cc M2 ve 1000cc M2 Pro sınıflarında Giannos Papasava birinci olan isimlerdi. Toplam 47 yarışmacının mücadele ettiği yarış sonunda ödül töreni de yapıldı ve dereceye girenlere kupaları verildi. Ödülleri KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri takdim etti ve organizasyon tamamlandı.



600cc Std.

1.Gökberk Ünal (777)

2.Halit Kurtul (22)

3.Sokoli Gardelina (48)

600cc M1

1.Kamil Ertuğrul (9)

2.Gökberk Ünal (777)

3.Alex Mileshenko (91)

1000cc Std.

1.Abdullah Porsnok (74)

2.Kadir Koyuncu (884)

3.Fuat Demirkan (666)

1000cc M1

1.Hüseyin Aksu (241)

2.Mehmetali Karakaya (80)

3.Mustafa Kermeoğlu (99)

1000cc M2

1.Giannos Papasava (40)

2.Hasan Solakay (13)

3.Halil Küçük (7)

1000cc M2 Pro

1.Giannos Papasava (40)

2.Hasan Solakay (13)

3.Halil Küçük (7)

