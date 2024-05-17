Lastikler cayır cayır yanacak

Drift NEU 2024 KKTC Drift Şampiyonası, 19 Mayıs 2024 Pazar günü başlıyor. Sezonun ilk yarışı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde olacak. KKTC Drift tarihinin 10’uncu sezonunda tüm şampiyonlar mücadele edecek

19 Mayıs 2024 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilecek 2024 KKTC Drift Şampiyonası’nın ilk yarışında tam bir yıldızlar geçidi yaşanacak. 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2 kez KKTC Drift şampiyonu İbrahim Yücebaş, 2 kez KKTC Drift şampiyonu Celal Bozbeyli, 1’er kez KKTC Drift şampiyonları Akay Akbil ve Kerim Beşok gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin iddialı pilotlarının da mücadele edeceği yarış, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Market yanında özel olarak hazırlanan Drift pisti içerisinde bir şölen havasında gerçekleştirilecek.

19 Mayıs 2024 Pazar sabahı saat 11.00'de başlayacak organizasyon tüm gün boyunca devam edecek. 18 Mayıs 2024 Cumartesi günü teknik kontrol ve Serbest Antrenmanların yapılacağı yarış 19 Mayıs 2024 Pazar sabahı saat 10.00’da resmi antrenmanlarla başlayacak. Yarışın sıralama turları 11.00’de, Semi Pro İkili mücadeleleri 14.00’de, Pro Kategori ikili mücadeleleri ise 15.00’de başlayacak. Yarışın ödül töreni 17.00’de İkas Market önünde gerçekleştirilecek ve organizasyon “After Party” ile tamamlanacak. 2024 sezonunda da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hakem heyeti Avrupa Drift Şampiyonası hakemlerinden oluşacak.



Program-19 Mayıs Pazar

10.00 Resmi Antrenmanlar

11.00 Sıralamalar

13.30 Seyirci selamlama

14.00 Semi-Pro ikililer

15.00 Pro ikililer

17.00 Ödül Töreni

19.00 After Party



KKTC Şampiyonları

2012 İbrahim Yücebaş

2013 Kerim Beşok

2014 Celal Bozbeyli

2015 Enver Haskasap

2016 Enver Haskasap

2017 Celal Bozbeyli

2018 Enver Haskasap

2019 Akay Akbil

2020 -

2021 -

2022 İbrahim Yücebaş

2023 –

