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Kuzey Kıbrıs Rallisi 11-12-13 Ekim’de yapılacak

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Kuzey Kıbrıs Rallisi 11-12-13 Ekim’de yapılacak
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47. kez düzenlenecek olan Kuzey Kıbrıs Rallisi 11-12-13 Ekim’de Gülgün Süt sponsorluğu ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi işbirliği ile gerçekleşecek.
Basel Holding KKRŞ 6. Yarışı olacak olup yılın en büyük yarışı olacak olan 3 günlük mücadele 11 Ekim’de Yenikent Bulvarında Start Seremonisi ve Seyirci Özel etabı ile başlayacak. 12 Ekim’de Yılmazköy ve Kanlıköy, 13 Ekimde ise Kozan ,Şirinevler ve Plümer etapları ile geçilecek Yarış Yenikent bulvarında gerçekleşecek podyum seremonisi ile son bulacak.
 
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