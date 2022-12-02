Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nde Başkan Gizem Aktül oldu

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Derneği’nde (KKRKD) yapılan 3.Olağan Genel Kurulu sonunda, Başkan Niyazi Tekindor, görevi Gizem Aktül’e devretti. KKTC Motorsporları tarihinde ilk kez bir kadın başkan göreve seçildi

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Derneği, 3. Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi. Yapılan Olağan Genel Kurul sonunda, tek aday olarak girdiği seçimden Gizem Aktül üyelerin onayını alarak Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Derneği (KKRKD) başkanlığına getirildi.

Kulübün kurulduğu günden itibaren iki dönem başkanlık yapan Niyazi Tekindor konuşmasında, ‘’Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Motorsporları tarihinde bir ilk olarak Kadın yöneticinin kulüp başkanlığı görevini yürütecek olması büyük önem taşımaktadır. Temelden yetişen gençlerimizin cesaretle yürüdükleri bu yolda bizler de yanlarında olacağız. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nü yeni başkanımıza emanet etmenin gururunu yaşıyorum. Eminim kulübümüz daha ileri seviyelerde faaliyetlerini daha başarılı bir şekilde yürütecektir. Başkanımıza ve ekibine başarılar dilerim.’’ dedi.

Yeni Başkan Gizem Aktül ise, “Bana ve ekibime duyulan güvene teşekkür ederim. Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü’nü kaldığı yerden daha ileri taşımak için çalışacağız. Zor ve uzun soluklu bir dönem bizleri beklemektedir. Bu zorlukları hep birlikte aşacağız’’ dedi.

Kuzey Kıbrıs Ralli Kulübü Derneği Yönetim Kurulu:

1.Gizem Aktül

2.Mehmet Taşoğlu

3.Yankı Aktül

4.Sami İsak

5.Mehmet Kasapoğlu

6.Hande Çekimser

7.Niyazi Tekindor(Kaynak:damalibayrak.net)



