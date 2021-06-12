Küçük sporculardan pistte şov

“KITMOK Geleceğin Yarışçıları” organizasyonu Küçük Kaymaklı’da gerçekleştirilirken, küçük sporcular pistte şov yaptılar

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK Geleceğin Yarışçıları” adıyla, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde organizasyon gerçekleştirdi.

Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Eray Garaj’ın yanında hazırlanan parkurda yapılan etkinliğe 3buçuk yaşından, 10 yaşına kadar küçük sporcular katıldı.

KITMOK’unyaptırdığı etkinlikte yarışçılar 50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla yaklaşık 150-200 metre uzunluğundaki parkuru geçtiler. Her sporcu parkura sırayla ikişer kez çıkarken, her çıkışta üçer tur atıldı.

Organizasyonun tamamlanmasının ardından yapılan ödül töreninde yarışa katılan tüm sporculara birer madalya ve katılım belgesi verildi.



