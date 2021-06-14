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Klasiklerden slalom şov

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Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün düzenlediği 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışında Metin Tavukçuoğlu günün en iyi zamanını gerçekleştirdi

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Klasiklerden slalom şov
Kuzey Kıbrıs Klasik Ve Spor Otomobil Kulübü’nün (KKKSOK) düzenlediği 4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı 12 Haziran 2021 Cumartesi yapıldı.
Mağusa’da City Mall AVM park yerinde yapılan slalom yarışının startını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar verdi.4. City Mall Klasik Otomobil Slalom Yarışı otomobillerin güçlerine göre toplam 8 kategoride gerçekleştirildi.
D Kategorisinde yarışan Metin Tavukçuoğlu 1.16.231lik derecesiyle günün en iyi zamanını gerçekleştirdi. Çekişmeli ve heyecanlı geçen slalom yarışının sonuçlar aşağıdaki gibidir:
A KATEGORİSİ
1.Mehmet Topel 
2.Nihat Uçak 
3.Çağın Kolacı
B KATEGORİSİ
1.Oğuz Kavaz 
2.Aydın Konur 
3.Derya Ilgar
C KATEGORİSİ
1.Orhan Erciyes 
2.Ali Gürhan Tahsin 
3.Mehmet Altıntaş
D KAREGORİSİ
1.Metin Tavukçuoğlu
2.Coşkun Gürel 
3.Niyazi Ertem Deniz
E KATEGORİSİ
1.Mehmet Tabak 
2.Çağlar Abiç 
3.Hasan Kordal
F KATEGORİSİ
1.Rıdvan Bayraktaroğlu
2.Ayhan Başkal
KADINLAR KATEGORİSİ
1.Ebru Kaçakbaflı 
2.Buket Deniz
3.Güzin Aşık
TURİNG KATEGORİSİ
1.Mahmut Sokullu 
2.Çağan Ilgar
3.Semavi Aşık
 
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