Klasikler yollara iniyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, Pandemi nedeniyle ara verilen rallilere, 31 Ekim’de yapılacak sezonun tek rallisiyle başlayacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD), 2021 sezonunun ilk rallisini 31 Ekim Pazar günü gerçekleştiriyor. Başbakanlığa bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde, Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda altıncı kez yapılacak ralli ile klasikler uzun bir aranın ardından yollarda olacak.

Her organizasyonda olduğu gibi yine iddialı bir organizasyon çalışması içinde olan KTKOD yönetimi, kayıtların alınmaya başladığını duyurdu.

31 Ekim Pazar günü 09.00 itibarıyla Demirhan’da bulunan Cahit Necipoğlu Elit Mağazası önünde toplanmaya başlayacak olan yarışçılar, 10.30’da ilk aracın start almasıyla ralliye başlayacaklar. Mesarya bölgesinde geçilecek 3 sabit hız testi ve yaklaşık 70 kilometrelik etapların ardından Bahçeli köyünde bulunan Maldives Homes’da takribi 13.00’ten itibaren finiş yapılacak. Her zaman olduğu gibi etap aralarında sürpriz izaz ikramların olacağı rallinin finişinde yarışçılar Maldives Homes’da yemek yiyecekler ve 15.00’te ödül töreni yapılacak.

Daha önceki yarışlarda olduğu gibi; D,E,F,G,H, Turing, Kadınlar, Çiftler ve Takımlar kategorilerinin yanı sıra “Best Time” ve 13.gelen kupasının da olacağı yarışın kayıtları alınmaya başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre kayıt işlemleri 28 Ekim Perşembe günü saat 14.00’e kadar devam edecek. Renkli ve oldukça eğlenceli geçmesi planlanan ralli sonunda Maldives Homes’da Dj Coşkuner’in setleri de güne renk katacak.