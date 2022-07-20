Klasikler slalom için piste çıktı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun altıncı etkinliği olan “Mandella Home &Garden Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” ZetKartingLeisure Center’de, geçtiğimiz Salı akşamı yapıldı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın altıncı, slalom şampiyonasının ise ikinci etkinliği olan “Mandella Home &Garden Klasik Otomobil Slalom Yarışı” geçtiğimiz akşam (19 Temmuz Salı)ZetKartingLeisure Center’de yapıldı. Akşamüzeri toplanmaya başlayan klasik severler, havanın kararmaya başlamasıyla piste çıkmaya başladılar. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarının ikincisinde 70’in üzerinde pilot piste çıktı. Bu yıl ilk kez uygulanmaya başlayan “Extreme Klasmanı” bu yarışta da uygulandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi yarışçılar araçlarının imal yıllarına göre E, F, G, H ve Turing kategorilerine ayrıldılar. Ayrıca marka kategorilerinde de VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olarak klasik severler sınıflara ayrıldılar. Kadın sporcular için de ayrı kategori yine vardı. Bu yarışta Turing kategori ile Extreme klasmanı da ayrıldı ve yarışçılar iki farklı pist şeklinde yarıştılar. Geçtiğimiz yarışta olduğu gibi Extreme klasmanında piste çıkan yarışçılar izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattılar.

AYKUT SOKOLLU İKİ KLASMANDA DA BİRİNCİ OLDU

KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, CapitalRadio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılan slalom yarışında DJ Halil Erhan’ın setleri ve Yaşar Köroğlu’nun sunumuyla izlemeye gelen klasik severler keyifli dakikalar geçirdiler. Gece geç saatlere kadar süren yarışın ardından Aykut Sokollu hem genel klasmanda, hem de Extreme klasmanında birinci olmayı başardı. Birbirlerine çok yakın dereceler elde eden isimlerden Erdoğan Aşık genel klasmanda ikinci olurken, üçüncü Hüseyin Gümüşok oldu. Extreme klasmanında ikinci olan isim Mustafa Beyaz olurken, üçüncü olan isim Erdoğan Aşık oldu.

KLASMANLAR VE MARKA KUPALARINDA DA ÇEKİŞME YAŞANDI

Genel klasman gibi sınıflarda da çekişme yaşandı. E klasmanında Turgut Bürüncük, F klasmanında Hüseyin Gümüşok, G klasmanında Aykut Sokollu ve H klasmanında Erdoğan Aşık, Turing Klasmanında İsmet Tufan birinci olan yarışçılar oldular. Kadınlarda Fatoş Arca birinci, Volkswagen kupasında Murat Kılıç, Ford kupasında Aykut Sokollu, Mini kupasında Erdoğan Aşık, BMW kupasında Metin Tavukçuoğlu ve Mercedes kupasında Mustafa Beyaz birinciliğe uzanan isimler oldular. “Herşeye Rağmen” kupasını ise Özge Boran almaya hak kazandı. Renkli ve eğlenceli geçen organizasyonun ardından ödül töreni yapıldı. Dereceye girenlere kupalarını KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu, Mandella Home &Garden yetkilisi Özge Çekici, KTKOD Yönetim Kurulu üyeleri ve organizasyon komitesi üyeleri takdim etti.



