Klasikler slalom için piste çıkıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun altıncı etkinliği olan “Mandella Home &Garden Klasik Otomobil Slalom Yarışı ” ZetKartingLeisure Center’de, 19 Temmuz Salı günü yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın altıncı, slalom şampiyonasının ise ikinci etkinliği olan “Mandella Home &Garden Klasik Otomobil Slalom Yarışı” 19 Temmuz Salı akşamı yapılıyor. Zet Karting Leisure Center’de yapılacak etkinliğin başlama saati 18.00 olarak duyuruldu. Her yıl yaz aylarının vazgeçilmez etkinlikleri arasında olan ve bu yıl 3 yarış olarak planlanan klasik otomobil slalom yarışlarında, genel klasmanın yanı sıra araçların yıllarına göre; E, F, G, H ve Turing kategorileri olacak. Marka kategorilerinde ise VW, Mini, Mercedes, Ford ve BMW olacak. Tüm bu kategorilerin yanı sıra Kadınlar kategorisi de her yıl olduğu gibi bu yıl da olacak. KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, CapitalRadio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak slalom yarışında klasik severler ZetKarting pisti içerisinde hazırlanmış pist şeklinde kıyasıya bir mücadele verecekler. Kayıt işlemlerinin 18 Temmuz Pazartesi akşamı 18.00’e kadar devam edeceği duyurulurken, şu ana kadar da ilginin yoğun olduğu açıklandı. Her yıl olduğu gibi 1 araç ile 2 kişi kayıt yaparak farklı kapı numaraları ile yarışılabilecekler. Sezonun ilk slalom yarışında hem yarışçılar, hem de seyirciler tarafından oldukça yoğun bir ilgi olurken organizasyon gecenin geç saatlerine kadar sürmüş ve eğlenceli dakikalar yaşanmıştı. Tüm slalom yarışlarında olduğu gibi bu yarışta da seyircilerin ücretsiz olarak bu yarışı takip edebileceği de duyuruldu.



Kategoriler:

1.Genel Klasman

2.E Klasmanı ( 1946-1960)

3.F Klasmanı (1961-1970)

4.G Klasmanı (1971-1980)

5.H Klasmanı (1981-1991)

6.Turing Klasmanı (1992 sonrası )

7.Kadınlar Klasmanı

8.VW cup

9.Mini cup

10.Mercedes cup

11.Ford cup

12.BMW cup

