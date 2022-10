Klasikler “sezon finali” yapıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) tarafından organize edilen “Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nda sezonun 5’inci ve son rallisi olan “Noyanlar Klasik Otomobil Rallisi” için geri sayım sürüyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği, “Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası”nda

sezon finali yapmaya hazırlanıyor.Toplam 11 etkinlikten oluşan 2022 sezonu, şampiyonanın en büyük etkinliği ile noktalanıyor.

“Noyanlar Group of Companies Klasik Otomobil Rallisi” adı altından organize edilen sezonun en büyük rallisi 8-9 Ekim tarihleri arasından yapılacak. İki gün sürecek olan büyük rallide, ekipler, toplam uzunluğu 250 kilometre olan 7 Sabit Hız Testi’nde (SHT) en iyi zamanı elde etmek için mücadele edecekler. Şu ana kadar 45 ekibin kayıt yaptırdığı ralli, Lefkoşa’da bulunan Near East Bank Genel Müdürlük binası önünden 8Ekim Cumartesi sabah saat 10.00’da başlayacak. Verilecek startın ardından geçilecek etapların sonrasında ekipler, 12.30-14.00 saatleri arasında Mağusa’da bulunan City Mall’da öğlen arası verecek. Verilen aranın ardından yarış tekrardan start alacak ve ekipler geçilen etapların ardından saat 16.00 sıralarında Noyanlar Sitesi’nde ilk günü tamamlayacaklar. İlk günün sonunda, gece düzenlenecek müzikli eğlencenin ardından ekipler yarışın son günü için dinlenmeye çekilecekler.

Sezonun en büyük rallisinin ikinci ve son günü, 9 Ekim Pazar sabahı saat 11.00’da verilecek startla başlayacak. Geçilecek etapların ardından ekipler saat 13.00’de Noyanlar Group of Companies’e ait Makenzi Restaurant’ta finiş görmeye başlayacak ve saat 15.00’de yapılacak ödül töreni ile iki günlük mücadele sona erecek.

Türkiye İş Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlenen şampiyonanın son rallisi, Noyanlar Group of Companies’in ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak.Dernek üyelerine 3,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları ve organizasyonla ilgili bilgi almak için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği de dernek tarafından duyuruldu.