banner762
banner815
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
Yalova, Dörtyol’dan şen döndü
61 0
Huracan'ın evrimi devam ediyor
Huracan'ın evrimi devam ediyor
15 0
 
Favorilerin gecesi
Favorilerin gecesi
9 0
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
“YDÜ öncülüğünde KKTC sanat merkezine dönüştü”
20 0
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
Balon balıklarıyla mücadele ne oldu?
23 0
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
Küçüklerin piste büyük mücadelesi başladı
33 0
Doğamız çöplük olma yolunda
Doğamız çöplük olma yolunda
27 0
banner797
banner794

Klasikler ralli için yollara çıkıyor

banner476

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, 2022 Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonasının ilk yarışı, Cahit Necipoğlu Ltd. sponsorluğunda yedinci kez yapılıyor

Klasikler ralli için yollara çıkıyor
Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) 2022 yılı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Yılın ilk rallisi olan ve geleneksel hale gelen “Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi” bu sezon yedinci kez yapılıyor. 17 Nisan 2022 Pazar yapılacak ralli, Demirhan bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Elite mağazasının önünden saat 10.30’da start alacak. Ekipler takribi 3 buçuk saat sürecek olan 96 kilometrelik 4 Sabit Hız Testi’ni (SHT) ve izaz ikram noktalarını geçtikten sonra Lefkoşa Sanayi bölgesinde bulunan Cahit Necipoğlu Müzesi’nde finiş görerek yarışı tamamlayacaklar.
88 ekip mücadele edecek
Yakın Doğu Bankası, Güven Sigorta, Tekin İletişim ve InchInsuranceServices’in de katkılarıyla yapılacak 7.Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi’nde 88 ekip mücadele edecek. 14.00’ten itibaren finiş görmeye başlayacak olan ekipler 2022 Halil Falyalı Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’na 2,25 katsayı üzerinden puan alacaklar ve yapılacak ödül töreni ile kupalarını alacaklar.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.