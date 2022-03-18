banner762
Çam kese böceğiyle mücadele şart
Çam kese böceğiyle mücadele şart
24 0
“Kesintiler artarak devam edecek”
“Kesintiler artarak devam edecek”
51 0
 
“Toros’ları Değirmenlik’ten görmeye az kaldı”
“Toros’ları Değirmenlik’ten görmeye az kaldı”
52 0
GKK’dan moral ziyareti
GKK’dan moral ziyareti
7 0
İskele’de kazanan Koop
İskele’de kazanan Koop
8 0
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
Portakalın içinden kabuklu portakal çıktı
51 0
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
1955 yılından kalan yasaya el atın artık
65 0
banner797
banner794

Klasikler Pekur ile tekerlekleri cirileyecek

banner476

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nde (KTKOD) 2022 sezonu başlıyor. Kısa süre önce yapılan genel kurulun ardından takvimini açıklayan yeni yönetim, sezonu geleneksel hale gelen gezi ve sergi organizasyonu olan “Pekur Ltd. 11.Tekerlekler Cirinlensin Klasik Otomobil Gezisi” ile açıyor

banner714
Klasikler Pekur ile tekerlekleri cirileyecek
Soğuk havanın etkisini kaybedip baharın gelmesiyle birlikte klasikler kontak açıp yolları şenlendirecek. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 2022 yılı açılış etkinliği, 27 Mart Pazar günü gerçekleştiriliyor. Geleneksel hale gelen, sezon açılış etkinliği olan ve “Tekerlekler Cirilensin” sloganıyla yapılan gezi, bu sezon 11’nci kez yapılıyor. Pekur Ltd.-İşgüm Ltd. sponsorluğunda, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de istikamet Gazimağusa Namık Kemal Meydanı olacak. Her sezon klasiklerin hazırlıklarını yapıp, araçlarını sergiledikten sonra sezona başladığı bu organizasyonda 100’ün üzerinde klasik araç Gazimağusa Namık Kemal Meydanı’nda sergileniyor. Festivali aratmayan sergi, nostaljik müzikler eşliğinde yapılıyor. Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinliğe katılacak olanların Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan otobüs terminalinde Pazar sabahı saat 09.00’dan itibaren toplanacakları, tüm klasikseverlerin katılmasıyla startın verileceği duyuruldu. Katılımcılar konvoy halinde Gazimağusa’ya doğru yola çıkarak Güvercinlik kavşağında kısa bir mola verecekler. Ardından sergi alanına hareket edilecek. Gazimağusa ve İskele bölgelerinden sergiye katılmak isteyenlerin ise saat 11.30’da sergi alanına girebilecekleri duyuruldu. Ayrıca organizasyona kayıt yaptırmak isteyenlerin 0548 895 2005 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.