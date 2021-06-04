Klasikler, Palm Beach’i şenlendirecek

Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi, 200 klasik aracın katılımıyla Palm Beach bölgesinde gerçekleşecek

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği (KTKOD) merakla beklenen organizasyonlarını bu Pazar gerçekleşecek olan açılış faaliyetiyle başlatıyor.

Pandemi nedeniyle on ay kadar bir süre uzak kalınan klasik otomobil faaliyetleri 6 Haziran Pazar günü onuncu kez tekrarlanacak olan Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezi ve Sergisi ile başlıyor. 10 aylık aradan sonra onuncu kez tekrarlanacak olan Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisine 200 klasik aracın katılımıyla gerçekleşecek.

Geleneksel hale gelen sezon açılışı niteliğindeki klasik otomobil gezisi, yine festival havasında gerçekleşecek. Tekerlekler Cirilensin klasik otomobil gezisi Mağusa Belediyesi himayelerinde ve Cafe No:8 ana sponsorluğunda yapılacak.

Geçmiş yıllarda Namık Kemal Meydanında yapılan sergi, yoğun katılım nedeniyle alanın yetersiz kalmasından dolayı bu yıl Palm Beach bölgesinde gerçekleşecek.

