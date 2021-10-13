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Klasikler, Özyalçın anısına buluştu

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KKKSOD tarafından Oğuz Özyalçın anısına “Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition" organizasyonu Bellapais’te gerçekleştirilirken, etkinlikte başkan Çağan Ilgar, Özyalçın ailesine plaket takdim etti

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Klasikler, Özyalçın anısına buluştu
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Derneği (KKKSOD) tarafından Oğuz Özyalçın anısına düzenlenen “Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition" organizasyonu Bellapais’te gerçekleştirildi.
70’e yakın klasik arabanın katılımıyla düzenlenen “Klasik Otomobil Buluşması 7,5 Limited Edition" etkinliğinin ilk durağı 'Bellapais Köşkleri oldu.Katılımcılar, hatıra fotoğrafı çekerken, organizatörle tarafından kendilerine günün anısında zeytin fidanı takdim edildi.
Hatıra fotoğrafını çekip, zeytin fidanını alan katılımcılar daha sonra Bellapais Manastırı’na giderek, kokteyl ve müzik dinletisine katıldı. Manastırdaki etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı.
Öte yandan etkinlikte Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Başkanı Çağan Ilgar, Özyalçın ailesine plaket takdim etti.  
 
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