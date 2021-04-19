Klasikler limanda sergilenecek

Çağan Ilgar başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) yönetim kurulu yeni sezonun ilk etkinliğini gerçekleştiriyor.

Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü 24 Nisan 2021 Cumartesi günü Girne Antik Liman'da klasik otomobil sergisi düzenleyecek.

Dernek başkanı Çağan Ilgar klasik otomobil sergisinin duyulması için sergi duyurusu her yere asarak katılımın fazla olmasına çalışıyor.

Çağan Ilgar alınacak COVİD-19 önlemleri ile gerçekleştirilecek olan serginin saat 15:00’te başlayacağını söylerken, detaylar ve kayıt için 0533 840 26 39 numaralı telefona ulaşılabileceğini açıkladı.

