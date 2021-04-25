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Klasikler, Girne Limanına güzellik kattı

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Girne Antik Liman’da Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi’ni gerçekleştirdi

Klasikler, Girne Limanına güzellik kattı
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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKSOK) Girne Antik Liman’da Geleneksel Klasik Otomobil Sergisi’ni 24 Nisan 2021 Cumartesi gerçekleştirdi.
Pandemi önlemlerinin ön planda olduğu sergi ve sınırlı sayıda tutulan katılıma ilgi çok büyük oldu. Sergiye ülkemizde yaşayan yabancılarınkatılımları da gözlerden kaçmadı.Sergiye gerek otomobilleri ve motosikletleriyle, gerekse ziyaretçi olarak katılan kişilerin böyle etkinlikleri ne kadar özledikleri hep bir ağızdan dillendirildi.
Saat 14.00’dan itibaren toplanmaya başlayan klasikler, 15.00’da bütün klasik otomobillerin yerini almasıyla sergiye başladı. Sergi saat 18.00’a kadar devam etti.
Dünyaca ünlü marka klasik otomobillerin sergilendiği etkinliğe HarleyDavidson Motosiklet Derneği de birbirinden güzel motosikletleri ile katkı koydu. Sergi tam bir klasik şöleni halinde geçti ve klasik hayranları tarafından bol bol fotoğraf çekildi.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü’nün talebi üzerine, Girne Belediyesi zabıta ekibi de sergi boyunca maske ve mesafe kurallarını denetlediği etkinlik sorunsuz gerçekleştirildi.
 
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