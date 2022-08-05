Klasikler gece yarışacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun yedinci etkinliği olan “Duravit&PakduşŞeherde Gece Klasik Otomobil Rallisi” 10 Ağustos Çarşamba akşamı yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın yedinci etkinliği ve üçüncü rallisi olan “Duravit&PakduşŞeherde Gece Klasik Otomobil Rallisi”, 10 Ağustos Çarşamba akşamı yapılıyor. Cahit Necipoğlu Limited ’in distribütörlüğünü yaptığı Duravit&Pakduş markalarının sponsorluğunda yapılacak ralli, Yenişehir’de bulunan Cahit Necipoğlu Ltd. önünden başlayacak. Klasik severler 17.30 itibarıyla toplanmaya başlayacaklar ve hazırlıkların tamamlanmasıyla ilk araç 18.30’da start alacak. KKTC Telsim, Güven Sigorta, CapitalRadio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin de katkılarıyla yapılacak rallide ekipler, yarışın adına uygun şekilde, Lefkoşa’da hazırlanan kompakt Sabit Hız Testleri’nde (SHT) yarışacaklar. Dernekten yapılan açıklamaya göre yarışın ilk SHT’si güneş batmadan geçilecek. GöçmenköyMardo’da alınacak ikramın ve molanın ardından ralliye devam edilecek. Dikkat gerektiren ve mesafesi uzun, “Âlem SHT”nin de geçileceği rallide ekiplerin yol notlarını okuyabilmeleri için fenerlerini unutmamaları gerektiği duyuruldu. Takribi 21.00’de ilk aracın Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Cahit Necipoğlu Araba Müzesi’ne ulaşmasıyla yarışın finişi yapılacak. Finişte hep birlikte yemeklerin yenilmesinin ardından sonuçlar açıklanacak ve takribi 22.30’da yapılacak ödül töreni ile organizasyon son bulacak.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Dernek üyelerine 2,25 katsayı ile puan verecek rallinin kayıtları devam ediyor. Son başvuru, 9 Ağustos 2022 Salı akşamı, saat 19.00 olarak belirlenirken kayıt ve detaylı bilgi için 0548 895 20 05 numaralı telefonun aranabileceği duyuruldu.



