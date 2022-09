Klasikler Değirmenlik’te Hazine arayacak

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin organize ettiği, Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası’nda sezonun en eğlenceli etkinliklerinden “Klasik Otomobil Hazine Avcılığı”, 24 Eylül 2022 Cumartesi Değirmenlik Belediyesi sponsorluğunda yapılıyor

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Sezonun tamamlanmasına kısa bir süre kala takvimin en keyifli etkinliklerinden olan Klasik Otomobil Hazine Avcılığı etkinliği, bu yıl Değirmenlik Belediyesi sponsorluğunda, Değirmenlik sınırları içerisinde yapılıyor.

24 Eylül 2022 Cumartesi, Değirmenlik Belediyesi Meriç Gündüz Bakım Merkezi önünden saat 16.00’da startı verilecek olan etkinlikte klasik severler Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde verilecek olan yönlendirmelerle gizli 9 noktayı farklı sıralarla bulmaya çalışacaklar. Yarışmacılar Ayrıca buldukları her noktada bilgi yarışması niteliğinde sorularla karşılaşacaklar. Tüm noktaları doğru sırayla bulup, en çok doğru soruya yanıt verenlerin dereceye gireceği etkinlik saat 19.00 itibarıyla Minareliköy Spor Kulübü, Eybil Efendi Yazlık Aile Bahçesi’nde tamamlanacak.

Organizasyon, Türkiye İş Bankası’nın şampiyona sponsorluğu ve Değirmenlik Belediyesi’nin ana sponsorluğunun yanı sıra; KKTC Telsim, Pakduş, Güven Sigorta, Capital Radio, Amesis Dijital Ajans, Near East Bank, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve Minareliköy Spor Kulübü’nün de katkılarıyla yapılacak. Her sezon renkli görüntülere sahne olan ve katılımcıların çok keyif aldığı etkinliklerden olan Hazine Avcılığı etkinliği finişinde 70’ler-80’ler eğlence gecesi olacak. Klasik Otomobillerin de sergileneceği gecede dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek ve organizasyon tamamlanacak.