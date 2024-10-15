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Klasikçiler Citymall parkında slalom yaptı

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Citymall geleneksel klasik otomobil yarışması Pazar günü gerçekleştirildi

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Klasikçiler Citymall parkında slalom yaptı
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( MHA ) 
Bu yıl 7. si gerçekleştirilen Citymall Klasik Slamon Yarışması Citymall park alanında gerçekleştirildi.
Yoğun bir katılım ile gerçekleşen yarışmaya 36 klasik araç katıldı. Ayrıca yarışma haricinde gösteri maksatlı 3’te drift aracı yarışma sonrası şov gerçekleştirdi. Yarışmaya girenlere ödülleri Citymall yetkilileri tarafından ödülleri verildi.
A Kategori ;
ALİ KELEBEK
ARCAN YİĞİT
TANER GERÇEL.
B Kategori ;
FAHRİ PAKAN
SERTAÇ KİMYALAR
AKIN DEMİRAĞ.
C Kategori ;
     1-MEHMET ÜŞENMEZ
     2-METİN TAVUKÇUOĞLU
     3-AKIN ÖZKARATAŞ
D Kategori ;
     1-AYÇA KABİL
     2- ÇAĞLAR ABİÇ
     3-DEĞER ALİBEY
DİRİFT Kategorisi;
     1-ERGÜN NURİOĞLULARI
     2-NİYAZİ BOLU
     3-AKIN DEMİRAĞ
KADINLAR Kategori ;
     1-EMİNE SEYİTOĞLU.
 
 
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