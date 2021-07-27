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Klasik araçlar Lefkoşa’da sergilenecek

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Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü, Merkez Lefkoşa'da "Klasik Araçlar Sergisi Ve Parçalar Satışı" etkinliği düzenliyor

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Klasik araçlar Lefkoşa’da sergilenecek
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOD) 4 Ağustos 2021 Çarşamba günü, Merkez Lefkoşa'da "Klasik Araçlar Sergisi Ve Parçalar Satışı" etkinliği düzenliyor.
Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü başkanı Çağan Ilgar, "Klasik Araçlar Sergisi Ve Parçalar Satışı" etkinliği ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Klasik Araçlar Sergisi ve Parçalar Satışı" etkinliğimiz 18.00 – 21.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliğe klasik araçlarınız ve satmak istediğiniz yedek parçalarla katılabilirsiniz.
Etkinlik boyunca maske, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanacağı sergiye araçları ile katılmak isteyen arkadaşlarımızın 0533 840 26 39 numaralı telefonu arayıp kayıtlarını yaptırmaları ve saat 17.00'da Merkez Lefkoşa’da (Yeni Belediye Pazarı) bulunmalarını rica ederim.”
 
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