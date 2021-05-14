KKTOK’tan, Alptürk için başsağlığı mesajı

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK), eski rallicilerden camianın sevilen ismi Mehmet Alptürk’ün vefatı ile ilgili başsağlığı mesajı yayınladı.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun başsağlığı mesajı şöyle:
“2018 – 2019 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu, sporcumuz Cevdet Alptürk’ün değerli babası eski sporcularımızdan camianın sevilen ismi Mehmet Alptürk’ün vefat haberi bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allah'tan rahmet, yaslı ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza sabırlar dileriz.”
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.