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KKTOK yarışın kurallarını açıkladı

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Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, trafik, maske, mesafe ve hijyen konularında uyulması gereken kurallar ıaçıklarken, ralli severlere uyarıda bulundu

KKTOK yarışın kurallarını açıkladı
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun (KKTOK) organize ettiği Basel Holding Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası 1. Yarışı Chase Rallisi, 7 Mayıs Cuma Günü Saat 16.30’da ZetKartingtesislerinde 21 ekibin katılımıylastart alacak.
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu, trafik, maske, mesafe ve hijyen konularında ralli severlere uyarıda bulundu. Kurumdan yapılan açıklamada, “Ralli şampiyonası 1. yarışımızda tüm özel etaplar ilk aracın startından 70 dakika önce trafiğe kapanacak. Kapanış aracı ile tekrardan trafiğe açılacaktır. Tüm yarış boyunca yarışı takip etmek isteyen motorsporu severlerin, maske,mesafe ve hijyen kurallarına uymaları gerekmektedir. Yarış günlerinde servis alanı içerisine seyirci alınmayacaktır.” ifadeleri kullanıldı.
 
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