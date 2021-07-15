banner583
banner676
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
67 0
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
Salatalığın fiyatını görenler şok geçiriyor
37 0
 
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
Basketbol U15’te nefes kesen başlangıç
32 0
Barlardan hükümete ortak tepki
Barlardan hükümete ortak tepki
330 0
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı gerçekleşti
12 0
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
Park mı yaptı yoksa bırakıp gitti mi belli değil
186 0
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
Dostları Ayca ve Okan’ı yalnız bırakmadı
2.7B 0
banner661
banner682

KKTOK workteam bu kez yeşil sahada terledi

banner476

banner666
KKTOK workteam bu kez yeşil sahada terledi
Necati KÜLAHLILAR
Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) geleneksel İskele Rallisini başarıyla tamamlamıştı.
12. İskele Rallisinin başarıyla tamamlanmasında büyük rolü bulunan KKTOK workteam aşırı sıcak ve yoğun toz duman altında yapılan rallinin yorgunluğunu halı sahada attı.
KKTOK workteam üyeleri, Taşkınköy ve Kaptan Erbay halı sahalarında yaptıkları maçlarla yarışın stresini atıp, keyifli anlar yaşadılar.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.