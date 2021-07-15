KKTOK workteam bu kez yeşil sahada terledi

Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) geleneksel İskele Rallisini başarıyla tamamlamıştı.

12. İskele Rallisinin başarıyla tamamlanmasında büyük rolü bulunan KKTOK workteam aşırı sıcak ve yoğun toz duman altında yapılan rallinin yorgunluğunu halı sahada attı.

KKTOK workteam üyeleri, Taşkınköy ve Kaptan Erbay halı sahalarında yaptıkları maçlarla yarışın stresini atıp, keyifli anlar yaşadılar.

